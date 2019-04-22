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ترامب يهنئ زيلينسكى هاتفيا على فوزه بالانتخابات الرئاسية لأوكرانيا

الإثنين، 22 أبريل 2019 06:00 ص
ترامب يهنئ زيلينسكى هاتفيا على فوزه بالانتخابات الرئاسية لأوكرانيا الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
كتب محمد جمال
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هنأ الرئيس الأمريكى دونالد ترامب مرشح الرئاسة الأوكرانية، فلاديمير زيلينسكى على فوزه بالانتخابات الرئاسية فى البلاد.

وبحسب صحيفة برافد الأوكرانية: فإن "الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اتصل هاتفيا بـ زيلينسكى قبل قليل، لتهنئته على فوزه بالانتخابات".

وشهدت أوكرانيا، يوم الأحد، الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة التى تجرى على خلفية استمرار التوتر فى علاقات البلاد مع روسيا منذ انطلاق الأزمة الأوكرانية عام 2014، والتى تتواصل بالدرجة الأولى فى منطقة دونباس الشرقية.

وأظهرت نتائج الاستطلاع الوطنى لآراء الناخبين فور مغادرتهم مراكز الاقتراع، والتى تم نشرها خلال مؤتمر صحفى فى العاصمة الأوكرانية كييف، مساء الأحد، تقدما كبيرا لزيلينسكي، المرشح من حزب "خادم الشعب" والممثل الكوميدى السابق، أمام منافسه الرئيس الحالى بوروشينكو.

وحصل زيلينسكي، حسب الاستطلاع، على 73 بالمائة من أصوات الناخبين، مقابل 25 بالمائة لدى بوروشينكو.

من جانبها، أعلنت لجنة الانتخابات المركزية فى أوكرانيا أن زيلينسكى يتقدم على بوروشينكو، بـ 71.9 بالمائة من الأصوات مقابل 25.79 بالمائة، فى انتخابات رئاسة البلاد، بعد فرز 10.27 من أصوات الناخبين الذين شاركوا فى الاقتراع.


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