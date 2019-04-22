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ترامب عن عدم استدعاء مقربين له للتحقيقات: بسبب عدم وجود مؤامرة

الإثنين، 22 أبريل 2019 11:54 م
ترامب عن عدم استدعاء مقربين له للتحقيقات: بسبب عدم وجود مؤامرة دونالد ترامب وروبرت مولر
كتب محمد رضا
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جدد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، تعليقاته على التحقيقات المتعلقة بوجود مؤامرة وتورط روسى وتدخلات فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية السابقة التى فاز بموجبها ترامب، وقد سخر الرئيس الأمريكى فى أحدث تعليق له من عدم استدعاء بعض المقربين له والذين كانوا يعلمون أمورا كثيرة عن الحملة للتحقيقات، مؤكدًا أن السبب وراء هذا عدم الرغبة فى تأكيد شهاداتهم عدم وجود مؤامرة.

وقال الرئيس الأمريكى، "ليس من المدهش أن الأشخاص الذين كانوا أقرب إلىّ، وكانوا يعرفون الحملة أكثر من أى شخص آخر، لم يتم استدعاؤهم حتى للإدلاء بشهادتهم أمام مولر، والسبب هو أن الديمقراطيين الـ18 الغاضبين كانوا يعلمون أنهم سيقولون جميعًا "لا مؤامرة" وأشياء جيدة جدًا فقط!".

تدوينة دونالد ترامب
تدوينة دونالد ترامب

 

ويذكر أن صحيفة "نيويورك تايمز"، كانت قالت إن مسئولى البيت الأبيض السابقين الذين أدلوا بشهادتهم للمحقق الخاص فى قضية التدخل الروسى يخشون من انتقام الرئيس دونالد ترامب، بعد الكشف عن تقرير روبرت مولر الأسبوع الماضى.

وأشارت الصحيفة، إلى أن ترامب كان قد قرر هو ومحاموه منذ البداية التعاون الكامل مع تحقيقات مولر، وراهنوا على إمكانية الإسراع فى نهايته إذا منحوا المحققين حرية الوصول دون قيود لمساعدى البيت الأبيض وغيرهم من شركاء ترامب.

ولكن تقرير مولر كشف أن المحققين استخدموا عشرات الساعات من شهادات الشهود من مستشارى ترامب ليرسموا صورة تفصيلية مدمرة لجهوده للتدخل فى التحقيق، والآن، فإن بعض الشهود الذين وردت أسماؤهم فى التقرير والذين غادروا البيت الأبيض، لكن لا يزالوا يعتمدوا على الوصول إلى ترامب فى معيشتهم، يخشون غضب الرئيس.

وبدأ البعض فى الاتصال بمسئولى الإدارة الحاليين والسابقين وغيرهم من المقربين من ترامب للبحث عن دلالات حول شعور ترامب إزائهم، بحسب ما قالت مصادر للصحيفة.

وتوضح الصحيفة أن هؤلاء يخشون من أن الرئيس قد يعرض وضعهم بصفتهم مطلعين على ترامب، للخطر لو نشر تغريدة منتقدة لهم، ويمكن أن يحفز أنصاره ومندوبيه فى وسائل الإعلام للوقوف ضد كل من تعاون مع تحقيق روبرت مولر.


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