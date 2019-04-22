video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 22 أبريل 2019 11:47 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تراجع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل تعاملات وسط هبوط 7 قطاعات

الإثنين، 22 أبريل 2019 10:14 ص
تراجع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل تعاملات وسط هبوط 7 قطاعات بورصة الكويت - صورة أرشيفية
كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق
تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بضغوط هبوط 7 قطاعات.
 
وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.36% خاسرا عدد 20.660 نقطة ليصل إلى مستوى 5779.88 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.73% خاسرا عدد 41.650 نقطة ليصل إلى مستوى 6205.90 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.20% خاسرا عدد 9.850 نقطة ليصل إلى مستوى 4926.67 نقطة.
 
وجرى التداول بمستهل التعاملات على 111.8 مليون سهم بقيمة 19.7 مليون دينار كويتى عبر 3716 صفقة.
 
وتراجعت 7 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.47%، تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.70%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.64%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.46%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.19%.
 
وجاء سهم "يوباك" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 9.20%، تليه مواشى بنسبة 6.95%، ثم أجيال بنسبة 5.38%، فيما تصدر سهم "مبرد" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10.39% ثم مراكز بنسبة 10.10%، ثم السورية بنسبة 7.69%.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بختام التعاملات..و190 مليون جنيه قيمة التداول

ارتفاع طفيف لبورصة البحرين بختام التعاملات مدفوعة بقطاعى الاستثمار والخدمات

ارتفاع بورصة دبى بختام التعاملات مدفوعة بصعود قطاع العقارات والاستثمار

اخبار الاقتصاد

اخبار البورصة

بورصة الكويت

بورصة

الكويت




لا تفوتك
نجم ليفربول يرفض رد الجميل لـ محمد صلاح بمباراة كارديف وليفربول.. فيديو

نجم ليفربول يرفض رد الجميل لـ محمد صلاح بمباراة كارديف وليفربول.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة