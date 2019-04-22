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تراجع جماعى لمؤشرات البورصة فى ختام التعاملات بضغوط مبيعات الأفراد العرب والأجانب

الإثنين، 22 أبريل 2019 03:09 م
تراجع جماعى لمؤشرات البورصة فى ختام التعاملات بضغوط مبيعات الأفراد العرب والأجانب البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم، الاثنين، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط ضعف شديد فى السيولة، وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 562 مليون جنيه، ليغلق عند مستوى 805.019 مليار جنيه.  
 
وبلغ حجم التداول على الأسهم 72.5 مليون ورقة مالية، بقيمة 340.2 مليون جنيه، عبر تنفيذ 12.5 ألف عملية لعدد 166 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 71.69% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 13.16%، والعرب على 15.16% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 39.25% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 60.74%.
 
  
ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب للبيع بقيمة 17 مليون جنيه، 2.4 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 8.8 مليون جنيه، 7.9 مليون جنيه، 1.2 مليون جنيه، 1.4 مليون جنيه، على التوالى.
 
 
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 14801 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 2306 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 18564 نقطة.
  
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 650 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 1661 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 465 نقطة.
 
 
وارتفعت أسهم 78 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 41 شركة، ولم تتغير مستويات 47 شركة.
 

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