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تراجع بورصة البحرين بمستهل التعاملات بضغوط هبوط سهم البنك الأهلى المتحد

الإثنين، 22 أبريل 2019 10:09 ص
تراجع بورصة البحرين بمستهل التعاملات بضغوط هبوط سهم البنك الأهلى المتحد ارشيفية - البورصة
كتب هانى الحوتى
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تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.15% خاسرا عدد 2.23 نقطة ليصل إلى مستوى 1444.11 نقطة، بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد.
 
وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات بحجم 286 ألف سهم، بقيمة قدرها 180 ألف دينار  بحرينى.
 
وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة 11.61% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.6%، فيما ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 3.14% مدفوعا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.45%.
 
 
 
 

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