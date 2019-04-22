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الإثنين، 22 أبريل 2019 02:50 م
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تراجع بورصة البحرين بختام التعاملات بضغوط هبوط سهم البنك الأهلى المتحد

الإثنين، 22 أبريل 2019 01:49 م
تراجع بورصة البحرين بختام التعاملات بضغوط هبوط سهم البنك الأهلى المتحد بورصة البحرين
كتب هانى الحوتى
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تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.25% خاسرا عدد 3.56 نقطة ليغلق عند مستوى 1442.78 نقطة، بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد.
 
وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات بحجم 10.5 مليون سهم، بقيمة قدرها 4.2 مليون دينار  بحرينى.
 
وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة 11.61% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.6%، وهبط قطاع الاستثمار بنسبة 2.21% بضغوط هبوط سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 0.60%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 12.32% مدفوعا بصعود سهم شركة البحرين الوطنية القابضة بنسبة 3.57%، وصعد قطاع الخدمات بنسبة 0.55% مدفوعة بصعود قطاع شركة ناس بنسبة 2.11%.
 
 
 

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