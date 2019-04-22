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تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة بمستهل تعاملات جلسة الاثنين

الإثنين، 22 أبريل 2019 10:23 ص
تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة بمستهل تعاملات جلسة الاثنين البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، باستثناء صعود طفيف لمؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة.
 
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 14813 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 2296 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 18608 نقطة.
 
فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 654 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 1671 نقطة.
 

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