الرئيسية أخبار عاجلة بسام راضى: الرئيس السيسى يلتقى وزراء الشباب والرياضة العرب بقصر الاتحادية الإثنين، 22 أبريل 2019 11:54 ص السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية كتب محمد الجالى إضافة تعليق استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح اليوم بقصر الاتحادية وزراء الشباب والرياضة العرب. صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. المصريون بنيويورك يحتشدون أمام القنصلية لليوم الثالث للإدلاء بأصواتهم.. فيديو وصور السيسى يؤكد لـ "أبو مازن" دعم مصر الكامل للموقف الفلسطينى تجاه مسار التسوية السيسي وزراء الشباب والرياضة العرب رئاسة الجمهورية الرائاسة نجم ليفربول يرفض رد الجميل لـ محمد صلاح بمباراة كارديف وليفربول.. فيديو لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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