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بدء فرز الأصوات فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالبحيرة.. فيديو

الإثنين، 22 أبريل 2019 09:39 م
بدء فرز الأصوات فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالبحيرة.. فيديو فرز الأصوات فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالبحيرة
البحيرة - ناصر جودة
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أغلقت اللجان الانتخابية للاستفتاء على الدستور أبوابها بمحافظة البحيرة فى التاسعة من مساء اليوم، وبدأت فى أعمال الفرز.
 
 
وبدأ رئيس اللجنة الانتخابية بمدرسة الحديثة بنات بدمنهور فرز أوراق التصويت عقب إغلاق اللجنة بعد الانتهاء من أعمال التصويت.
 
ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطي) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون، ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.
 
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابية، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.
 

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