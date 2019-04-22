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بدء التصويت فى اليوم الثالث للاستفتاء بلجان عين شمس وعزبة النخل

الإثنين، 22 أبريل 2019 09:11 ص
بدء التصويت فى اليوم الثالث للاستفتاء بلجان عين شمس وعزبة النخل مشاركة المواطنين فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية
كتب محمود حسين
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بدأت لجان الاستفتاء فى دائرة عين شمس ومنطقة عزبة النخل لليوم الثالث، التصويت منذ قليل، فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
 
 
وتوافد بعض الناخبين أمام اللجان قبل التاسعة صباحا وانتظروا خارج اللجان حتى بدء موعد التصويت.
 
 
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً. ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.
 
 
وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.
 

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