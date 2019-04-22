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بحضور مؤسسات المجتمع المدنى.. اللجنة العامة الجيزة تستقبل نتائج الاستفتاء

الإثنين، 22 أبريل 2019 10:43 م
بحضور مؤسسات المجتمع المدنى.. اللجنة العامة الجيزة تستقبل نتائج الاستفتاء فرز الأصوات بالاستفتاء على الدستور
كتب بهجت أبو ضيف- محمد أبو عوض
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بدأت اللجنة العامة لشمال الجيزة، بنادى طلعت حرب بمنطقة الكيت كات فى استلام محاضر فرز الأصوات الخاصة باللجان الفرعية، وتسليم إحراز اللجان والتأكد من سلامة الإجراءات كجزء من سلامة عملية الاستفتاء.
 
وشهدت اللجنة العامة لشمال الجيزة حضور من منظمات المجتمع المدنى، المتابعة لعملية التصويت فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، بعد السماح لهم من قبل رؤساء اللجان برئاسة المستشار محمد قاسم رئيس محكمة الجيزة الابتدائية، والمستشار محمد مختار والمستشار قطب الشلقانى.
 
وتستقبل اللجنة العامة بنادى طلعت حرب، لجان الدقى والعجوزة، وامبابة والوراق، وكرداسة، ومنشأة القناطر.
 
يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 108788 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.
 
ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.
 
ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطى) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.
 
 

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