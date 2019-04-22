انطلاق الجولة الثانية لمفاوضات اتفاق التجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد الأوراسى

كتب – إسلام سعيد

انطلقت، اليوم، الاثنين، الجولة الثانية من مفاوضات اتفاق التجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد الاوراسي "روسيا، كازاخستان، بيلاروسيا، أرمينيا وقيرغيزستان"، تنفيذا لما تم الاتفاق عليه خلال زياره الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى روسيا - أكتوبر 2018.

ووقعت مصر ودول الاتحاد الاقتصادى الأوراسى، وثيقة الإطار العام للمفاوضات الخاصة باتفاق التجارة الحرة بين الجانبين، خلال زيارة وزير الصناعة والتجارة إلى العاصمة الروسية موسكو نوفمبر 2018، واتفق الجانبان على عقد الجولة الأولى من المفاوضات منتصف شهر يناير المقبل بالقاهرة.

وكان المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، عقد اجتماعًا خلال يناير 2019 مع مهير جريجوريان نائب رئيس وزراء أرمينيا وفيرونيكا نيكيشينا مفوضة التجارة فى الاتحاد الاقتصادى الأوراسى، وذلك للمشاركة فى الجولة الأولى من المفاوضات المعنية بإبرام اتفاق التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الاقتصادى الأوراسى التى عقدت فى الفترة من 15-17 يناير 2019 بوزارة التجارة والصناعة.

وقال بيان سابق للمهندس عمرو نصار وزير التجارة، إن وثيقة الإطار العام تشير لضرورة الانتهاء من اتفاق التجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد خلال عام 2019، مشيرًا إلى أن هذا الاتفاق يحظى بدعم سياسي كبير من وزراء ورؤساء الاتحاد الأوراسي.

وأشار نصار إلى أن وثيقة الإطار العام للاتفاق تستهدف إيجاد نقاش مستمر حول قضايا التعاون الاقتصادي الثنائي والدولي ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، وتحرير التجارة بين الأطراف من خلال إنشاء إطار قانوني مؤسسي طويل الأجل ومستقر.

وقال إن الوثيقة تستهدف أيضا التشجيع على توثيق التعاون والمساهمة في زيادة التجارة الدولية، وكذا توفير المجال للتفاوض في المستقبل بشأن أية قضايا إضافية.

وأضاف نصار أن أهم مبادئ التفاوض بالاتفاق تستند إلى الحقوق والالتزامات التي وضعتها منظمة التجارة العالمية، كما ستتناول مفاوضات الاتفاق عدداً من الملفات التي تتضمن الأحكام القانونية، والتجارة في البضائع، وقواعد المنشأ، وإدارة الجمارك وتيسير التجارة.

ومن ضمن الملفات التي تشملها مفاوضات الاتفاق التدابير الصحية، وتدابير الصحة النباتية، والعوائق الفنية أمام التجارة، إلى جانب المعالجات التجارية، والتجارة الإلكترونية، وحقوق الملكية الفكرية، فضلاً عن المنافسة والتعاون القطاعي، وفقا للوزير.

وينص إطار الاتفاق على أن تكون وزارة التجارة والصناعة المصرية، والمفوضية الاقتصادية للاتحاد الأوراسى هما الطرفان الرئيسيان فى المفاوضات، واقتصار المشاركة فى المفاوضات على المسئولين الحكوميين، حيث يقوم كل طرف بتعيين رئيس مفاوضين، وكبار مفاوضين، ومراكز اتصال، ومنسقين عن الأطراف المشاركة في المفاوضات، بحسب الوزير.

وذكر أن هذا الاتفاق سيسهم فى تعزيز وتطوير العلاقات المشتركة بين مصر ودول الاتحاد الأوراسى الذى يضم كل من روسيا الاتحادية، وبيلاروسيا، وكازاخستان، وأرمينيا، وقيرغيزستان.

وشهدت معدلات التبادل التجارى بين مصر ودول الاتحاد الأوراسى زيادة كبيرة خلال عام 2017، حيث بلغ حجم التبادل التجارى بين مصر ودول الاتحاد 6 مليار و786 مليون دولار منها 6 مليار و241.9 مليون دولار واردات مصرية، و544.7 مليون دولار صادرات مصرية، بحسب وزارة التجارة.