انتفاضة عمالية فى قطر بسبب الرواتب.. ومغردون: بتصرف فلوسها على الإرهابيين

كتب محمد عبد العظيم

انتفض عمال بناء ملاعب كأس العالم في قطر فى وجه ممارسات الحكومة القطرية وتنظيم الحمدين، وذلك بسبب انتهاك حقوق الإنسان وعدم تقاضى الرواتب وسوء الأحوال المعيشية وغياب الرعاية الصحية.



عمال ملاعب المونديال لم يحصلوا على رواتبهم



جانب من أعمال الشغب فى قطر



انتفاضة عمالية بسبب ظلم العمال من النظام القطرى

وأضرب العمال المتواجدين فى قطر عن العمل بسبب عدم حصولهم على الرواتب منذ فترة طويلة، مما دفعهم إلى ممارسة أعمال تخريب في مقرات الشركات، حيث كسروا عددا من السيارات بسبب غضبهم الشديد من الحكومة القطرية، وعدم حصولهم على حقوقهم المشروعة.

وتصدر هاشتاج "أعمال شغب فى قطر"، قائمة الأكثر تداولا فى العديد من الدول العربية، لفضح دور النظام القطرى ودعمه للجماعات الإرهابية والمتطرفة وعدم دفع أموال العمال فى مبانى كأس العالم، فضلا عن فضح قناة الجزيرة التى كالعادة لم يكن لها أدنى دور فى تغطية الأحداث التى شهدتها قطر، فى موقف جديد ينضم إلى السياسة المتناقضة للقناة وعدم قدرتها على رصد أى تجاوزات للنظام القطرى الذى سخر أمواله للإرهابيين بدلا من دفع رواتب العاملين فى الملاعب.

















ولا تعد هذه المرة الأولى التى يشكو فيها العاملون بملاعب ومنشآت كأس العالم من النظام القطرى، حيث تم رصد العديد من التجاوزات التى تقوم بها الحكومة القطرية ضد حقوق العمال، ولكن يبدو أن النظام القطرى تجاوز الحدود حتى لم يعد لدى العمال أى قدرة على الصبر أمام عدم حصولهم على حقوقهم المشروعة من الحكومة القطرية.