انتظام القضاة لليوم الثالث على التوالى فى الإشراف على لجانهم الانتخابية

كتبت هدى أبو بكر

أكد المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، استمرار انتظام القضاة لليوم الثالث على التوالي في مباشرة الإشراف على لجانهم الانتخابية، منوها أن النادى لم يتلق أية شكاوى أو تأخير في فتح اللجان الفرعية.

وأضاف أن المستشار محمد عبد المحسن رئيس النادي يتابع القضاة وأعضاء النيابة العامة المشاركين في الإشراف على الاستفتاء على التعديلات الدستورية أولا بأول للاطمئنان عليهم في أدائهم لواجبهم الوطني الذي يقومون به بكل التزام ووقار قائلا: "كعهدنا دوما بالقضاة يعوون قيمة المسئولية الملقاة على عاتقهم ويقدرون رسالتهم السامية".

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية.

ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وجرت عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطى) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأشرف على انتخابات الخارج أعضاء البعثات الدبلوماسية حسبما حدد القانون.