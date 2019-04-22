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الإثنين، 22 أبريل 2019 09:06 م
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اليوم السابع: شكرا شعب مصر.. طوابير الاستفتاء تهزم أكاذيب وشائعات الإخوان

الإثنين، 22 أبريل 2019 07:35 م
اليوم السابع: شكرا شعب مصر.. طوابير الاستفتاء تهزم أكاذيب وشائعات الإخوان اليوم السابع
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تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا الأحد، العديد من القضايا والملفات المهمة، على رأسها: فى مشاهد تؤكد أن الوطنية مش كلام، توافد المصريون في طوابير نسفت دعوات المقاطعة، وخرج  ذوو الاحتياجات الخاصة والمرضى بالمحافظات متحدين الصعاب، للمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية
 
 

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طوابير الاستفتاء

التعديلات الدستورية

أكاذيب الاخوان

شائعات الاخوان




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