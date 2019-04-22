اليوم السابع: شكرا شعب مصر.. طوابير الاستفتاء تهزم أكاذيب وشائعات الإخوان

تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا الأحد، العديد من القضايا والملفات المهمة، على رأسها: فى مشاهد تؤكد أن الوطنية مش كلام، توافد المصريون في طوابير نسفت دعوات المقاطعة، وخرج ذوو الاحتياجات الخاصة والمرضى بالمحافظات متحدين الصعاب، للمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية

شكراً شعب مصر.. الملايين فى الطوابير أمام 13 ألف لجنة بالداخل و140 بالخارج

طوابير الاستفتاء تهزم أكاذيب وشائعات الإخوان.. وتنسف دعوات المقاطعة

المصريون خرجوا من «بيت طاعة » الـ«سوشيال ميديا» بالمشاركة الحقيقية فى الصناديق

غدا.. تحليلات شاملة للاستفتاء ودور الشعب فى كشف أكاذيب الإخوان وأوهام السوشيال ميديا

السيسى يقود قمتين أفريقيتين لبحث أوضاع ليبيا والسودان

الرئيس يستقبل رئيس المخابرات السودانى أمس.. ويستعد لبحث ملفات الخرطوم وطرابلس اليوم بمشاركة 5 قادة ومبعوثى 4 رؤساء وممثلين لمنظمات قارية و«ترويكا الاتحاد الأفريقى»

انطلاق معرض «سوبر ماركت أهلاً رمضان» وبدء استقبال الجمهور غدا

«حماية المنافسة» يبدأ دراسة الآثار الاحتكارية لقرار تسجيل المصانع الموردة

"الوطنية مش بالكلام".. 20 مريضا بمستشفيات البحيرة يصرون على المشاركة فى الاستفتاء

أرواح الشهداء ترفرف حول لجان الاستفتاء.. الطوابير والاحتفالات وردة على خد مصر