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اليوم.. أكاديمية البحث العلمى تعلن أسماء الفائزين بجوائز الدولة لعام 2018

الإثنين، 22 أبريل 2019 07:00 ص
اليوم.. أكاديمية البحث العلمى تعلن أسماء الفائزين بجوائز الدولة لعام 2018 أكاديمية البحث العلمى
وائل ربيعى
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تعلن أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أسماء الفائزين بجوائز الدولة لعام  2018(جوائز النيل والتقديرية والتفوق والتشجيعية)، كما تعلن الأكاديمية عن جوائز الرواد، وجوائز المـــرأة لعام 2018، وجوائز شباب الباحثين الأفارقة لعام 2019 والتي تمنحهم أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا سنوياً.

يأتى هذا الإعلان على هامش انعقاد الدورة (173) لمجلس الأكاديمية بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور محمود صقر رئيس الأكاديمية، اليوم الإثنين بقاعة مجلس الأكاديمية بمقر الأكاديمية.

 


 

 


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