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اليمن: مصداقية المجتمع الدولى على المحك بسبب عدم تنفيذ اتفاق ستوكهولم

الإثنين، 22 أبريل 2019 03:02 ص
اليمن: مصداقية المجتمع الدولى على المحك بسبب عدم تنفيذ اتفاق ستوكهولم سلطان البركانى رئيس البرلمان اليمنى
أ ش أ
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قال رئيس البرلمان اليمنى سلطان البركانى إن عدم تنفيذ اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة يضع مصداقية المجتمع الدولى على المحك، مؤكدا أن "ميليشيات الحوثى لا تحترم أى اتفاقات".

وأضاف البركاني، فى تصريحات أوردتها قناة "العربية الإخبارية" اليوم الأحد، أن تعثر الاتفاق يشكل انتكاسة لعملية السلام التى تقودها الأمم المتحدة.

وشدد على حرص مجلس النواب على تحقيق السلام ‏واستعادة الشرعية ومؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب، وأن يعود اليمن عامل استقرار فى المنطقة كدولة تمارس الحرية والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.

وأشار إلى أن الشعب اليمنى أصبح يعانى ظروفا قاسية، والمأساة الإنسانية تتفاقم بسبب عدم خضوع الميليشيات الحوثية إلى السلام.

 

 


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