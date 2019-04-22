الوطنية للانتخابات: نتائج تصويت الاستفتاء على تعديل الدستور ستعلن مجمعة

كتب إبراهيم قاسم - هدى أبو بكر

قال المستشار محمود حلمى الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث باسمها ، إن الهيئة الوطنية للانتخابات ستعلن نتيجة الاستفتاء للمصريين فى الخارج مع اعلان نتائج الاستفتاء للمصريين فى الداخل ، منوها أن النتائج ستكون مجمعة وستعلن خلال مؤتمر صحفى

وأضاف الشريف ، خلال مؤتمر صحفى عقده اليوم ، أن الهيئة تسلمت اليوم نتائج المصريين فى الخارج من وزارة الخارجية ، مشيرا الى أن المؤتمر الصحفى ستعقده الهيئة خلال الأيام الخمسة التالية للانتهاء من عملية الاستفتاء وفقا للقانون.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم ، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً

والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.