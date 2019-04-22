"الوطنية للانتخابات": مشاركة كثيفة من الناخبين فى ثالث أيام الاستفتاء

كتب إبراهيم قاسم - هدى أبو بكر

قال المستشار محمود حلمى الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث باسمها، أن اليوم الثالث للاستفتاء على التعديلات الدستورية يشهد إقبالا كثيفا من الناخبين على مستوى كافة اللجان، مشيرا إلى أن غرفة عمليات الهيئة لم تتلق أى شكاوى حتى الآن، وان ما تتلقاه عبر وسائل تواصلها مع المواطنين مجرد استفسارات عن أماكن اللجان.

وأضاف الشريف، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن ما تشهده من كثافة الحضور والمشاركة الفعالة من جمع طوائف الشعب يعكس الوعى الكبير للمصريين وحرصهم على ممارسة حقهم الدستورى.

وأكد نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث باسمها، على أن اللجان الانتخابية فتحت فى مواعيدها فى التاسعة صباحا، بعد أن تأكد رؤساء اللجان الفرعية من سلامة الصناديق وسلامة كافة الأوراق واتبعوا الخطوات المقررة قانونا والمحددة من قبل الهيئة فى فتح اللجان.

ويستمر التصويت اليوم حتى التاسعة مساء أو حتى آخر ناخب موجود فى المجمع الانتخابى، على أن تبدأ عمليات الفرز فى اللجان الفرعية عقب غلق باب التصويت مباشرة.

وكان المستشار الشريف قد أكد خلال مؤتمر صحفى أمس ، أن اليوم الثانى للاستفتاء مر بسلام دون وجود مشاكل أو معوقات، حيث شهد إقبالا كثيفا على كافة اللجان على مستوى المحافظات، وهو ما دفع الهيئة لاتخاذ القرار رقم 36 لسنة 2019 بشأن استمرار عمليات التصويت وقت ساعة راحة القضاة نظرا لهذا الإقبال غير المسبوق على اللجان الفرعية.

واشار إلى مشاركة المصريين القوية خلال اليوم الأول من الاستفتاء، وقال "اعتدنا خلال الانتخابات السابقة أن المشاركة فى أول يوم لا تكون بقوة، لكن الشعب فاجأنا وشارك بقوة وهو الأمر الذى سبق الأيام الأولى للمشاركة فى أى استحقاقات أخرى، وتوجه الشريف باسم الهيئة بالشكر للشعب المصرى الذى دحر دعوات المقاطعة وبادر بالمشاركة بكثافة كبيرة فى أولى أيام الاستفتاء.

وأشار إلى أن هناك 22 منظمة دولية وجهة منهم 14 سفارة والاتحاد الأوروبى وجامعة الدول العربية فضلا عن 58 منظمة محلية، يتابعون عملية الاستفتاء، مشددا على أن الهيئة ترحب بهذه المتابعة.

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية.

ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وجرت عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطى) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأشرف على انتخابات الخارج أعضاء البعثات الدبلوماسية حسبما حدد القانون.