الوطنية للانتخابات: ليس من حق وسائل الإعلام إذاعة أرقام الاستفتاء على الدستور

كتب إبراهيم قاسم – هدى أبو بكر

قال المستشار محمود حلمى الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث باسمها ، إن اللجان الفرعية ستقوم بالفرز دون إعلان نتائج ، ثم ترسلها للجان العامة والتى ستقوم بدورها بتجميعها وإرساله للمحاكم الإبتدائية والتى ستقوم بإرسالها للهيئة الوطنية للانتخابات ، تمهيدا لإعلان النتيجة بشكل رسمى وأضاف الشريف ، خلال المؤتمر الصحفى المنعقد حاليا ، أنه لا يجوز لوسائل الإعلام إعلان نتائج اللجان الفرعية أو العامة وفقا للقانون ، موضحا أن ما يحدث فى الانتخابات يختلف عن الاستفتاءات.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم ، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً

والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.