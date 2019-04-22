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الوطنية للانتخابات: لن يتم تطبيق الغرامة على غير المشاركين فى الاستفتاء

الإثنين، 22 أبريل 2019 04:45 م
الوطنية للانتخابات: لن يتم تطبيق الغرامة على غير المشاركين فى الاستفتاء المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات-أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم – هدى أبو بكر
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قال المستشار محمود حلمى الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث باسمها ، أن ما يتم تداوله عبر صفحات السوشيال ميديا  ،  عن ورقة تطبيق الغرامة بالنسبة لمن لم يشاركوا فى عملية الاستفتاء غير صحيح.
 
وأضاف الشريف ، فى مؤتمر صحفى منعقد حاليا ، أن غرفة عمليات الهيئة تتلقى اتصالات كثيرة تتعلق بالاستفسارات من المواطنين ، وعن الشكاوى قال ، أنه تم إحالة شكوى للنيابة العامة عن واقعة الشخص الذى تم ضبطه بمدرسة بالنزهة وهو يحاول سرقة بطاقة الاقتراع ، مؤكدا أن أغلب اللجان الانتخابية ظلت أبوابها مفتوحة خلال ساعة الراحة المقررة للقضاة ، تطبيقا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات.
 
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً
والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.
 

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