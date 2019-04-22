الوطنية للانتخابات: اليوم هو آخر أيام الاستفتاء على الدستور ولا تمديد ليوم رابع

كتب إبراهيم قاسم – هدى أبو بكر

قال المستشار محمود حلمى الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث باسمها ، أن اليوم هو أخر أيام الاستفتاء وأنه لا صحة لتمديد التصويت ليوم رابع ، مؤكدا وجود كثافة فى المشاركة اليوم.

وأضاف الشريف ، فى مؤتمر صحفى منعقد حاليا ، أن واقعة ضبط شخص ما فى مدرسة نبيل الوقاد بالنزهة حاول ابطال صندوق انتخابى بالمدرسة، وتم تحرير مذكرة بذلك ووقائع أخرى ، أن هذه الواقعة تذكرنا بمدى التربص بهذا الوطن ومحاولة تشويه هذه العملية.

وتابع الشريف ، نتوجه بالشكر والعرفان للشعب المصرى نساء ورجالا شبابا وشيوخها فى جميع أنحاء مصر ، فقد كان خروجهم معبرا عن إرادتهم والتى دحرت دعوات المقاطعة فى هذا المحفل العظيم ، كما أتوجه أيضا تحية للقضاة الذين بذلوا الجهد فى الإشراف على الاستفتاء فقد أداروا العمل باخلاص، وايضا تحية واجبة لرجال القوات المسلحة ورجال الشرطة فهم درع العملية الاستفتاء وقد واصلوا الليل بالنهار لإتمام ذلك المحفل الانتخابى.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً

والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.