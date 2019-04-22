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المواطنون يلتقطون سيلفى عقب التصويت بالاستفتاء أمام لجان الزمالك

الإثنين، 22 أبريل 2019 12:38 م
المواطنون يلتقطون سيلفى عقب التصويت بالاستفتاء أمام لجان الزمالك المشاركون فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية يلتقطون سيلفى امام اللجان بالزمالك
كتب ـ مدحت وهبة
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حرص العديد من المواطنين المشاركين فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالتقاط صور تذكارية "سيلفى" أمام مقر  اللجان بالزمالك، كما قام البعض بتشغيل الأغانى الوطنية ورفع الأعلام.
 
المشاركون فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية يلتقطون سيلفى امام اللجان بالزمالك (1)
 
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية .
 
وذكرت أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 

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