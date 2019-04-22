المكسيك تعتقل مئات المهاجرين القادمين من أمريكا الوسطى

مكسيكو سيتى أ ش أ

اعتقلت الشرطة المكسيكية، ووكالة الهجرة مئات المهاجرين القادمين من أمريكا الوسطى وذلك فى أكبر حملة اعتقالات فردية لقافلة مهاجرين منذ العام الماضي.

وأوضحت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية، اليوم الاثنين، أن الشرطة المكسيكية استهدفت قافلة تتكون من حوالى 3 آلاف مهاجر كانوا متجهين إلى ولاية تشياباس جنوب المكسيك.

وكانت المكسيك قد استقبلت أول قافلة مهاجرين العام الماضى إلا أنها شددت من إجراءاتها تجاههم بعد أن قام عشرات الآلاف منهم بعبور الحدود مع الولايات المتحدة الأمريكية.