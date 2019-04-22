المفرقعات تتسلم اللجان لفحصها بآخر أيام الاستفتاء على التعديلات الدستورية

كتب عبد الرحمن سيد

تسلم منذ قليل خبراء المفرقعات ورجال الدفاع المدنى على مستوى الجمهورية، كافة اللجان المنتشرة بكافة القطاعات، لإجراء عمليات الفحص والتعقيم والمسح الشامل بواسطة الكلاب البوليسية والأجهزة الكشفية وضباط المفرقعات بآخر أيام الاستفتاء على التعديلات الدستورية الجديدة.

وبدأ خبراء المفرقعات فى إجراء الفحص الأولى لمحيط السفارات والمنشآت العامة والشرطية، للكشف عن أى مواد متفجرة، والبدء فى تنفيد خطط تأمين المنشآت والكنائس، والشوارع المحيطة بها وسط تمركز سيارات الإطفاء والمفرقعات لتأمين المقار الانتخابية.

ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وذكرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.