المشاركون فى الاستفتاء لنائب محافظ الإسكندرية: "إحنا جايين عشان بنحب مصر"

وحث نائب المحافظ خلال جولته المواطنين خاصة الشباب بتشجيع ذويهم علي المشاركة والإدلاء بأصواتهم، والمشاركة الإيجابية في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، مؤكدًا أن هذا الاستحقاق الانتخابى هو البناء الحقيقي للأجيال القادمة وبناء مستقبل أبناءنا.

من جانبهم؛ أثني الناخبين المتوافدين علي اللجان الإنتخابية بحسن تنظيم العملية الإنتخابية وتوفير كافة التسهيلات والأجواء المناسبة لسهولة الإدلاء بصوتهم في الاستفتاء، وأكدوا جميعًا حرصهم علي النزول والمشاركة في الاستفتاء، قائلين: "إحنا جايين عشان بنحب مصر".

وشملت الجولة؛ تفقد عدد من اللجان شرق الإسكندرية، حيث تفقد جميع اللجان الفرعية بمركز شباب سموحة، ومعهد سموحة النموذجي الأزهري للبنين، ومدرسة الشهيد الرائد محمود سامي عبد الرحمن فتحي الاعدادية بنين، واستفسر من القضاه والمشرفين على اللجان، عن وجود أي متطلبات او تعرضهم لأي مشكلات حيث أوضح جميعهم توافر كافة التسهيلات، ويسر عملية الاستفتاء.



