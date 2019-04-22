المرور: فحص السيارات المتروكة بمحيط لجان الاستفتاء بالجيزة

كتب ـ عبد الرحمن سيد

نشرت الإدارة العامة لمرور الجيزة، العديد من الأوناش بمحيط اللجان أثناء الاستفتاء على التعديلات الدستورية بأخر أيامها، وذلك لرفع السيارات المتروكة بمحيط المراكز الانتخابية، للمشاركة في العملية الانتخابية موزعة على القطاعات الشرطية، بالإضافة إلى توزيع سدادات المرور على المراكز الانتخابية لعمل حرم آمن لكل مركز انتخابى.

كما تم التنسيق مع إدارة الحماية المدنية للعمل على فحص السيارات المتروكة بمحيط اللجان، تمهيدا لسحبها من الأماكن المتواجدة بها ونقلها الى مقبرة السيارات المتواجدة بطريق إسكندرية الصحراوى لزيادة الامان، لإقبال المواطنين على الانتخابات للأدلاء بأصواتهم.

وكثفت الإدارة من التواجد المكثف لرجال المرور للعمل على إيجاد حلول مرورية، لتسهيل وصول الناخبين إلى أماكن الاقتراع والتصويت، مع وضوع سدادات مرورية بمحيط اللجان الانتخابية سواء لجنة ومركزا انتخابيا لإيجاد حرم أمان أمام الناخبين لمسافة 15 مترا ، مع فحص السيارات المتواجدة بمحيط اللجان.