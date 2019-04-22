video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 22 أبريل 2019 09:58 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

المرور: فحص السيارات المتروكة بمحيط لجان الاستفتاء بالجيزة

الإثنين، 22 أبريل 2019 08:45 ص
المرور: فحص السيارات المتروكة بمحيط لجان الاستفتاء بالجيزة الحماية المدنية - أرشيفية
كتب ـ عبد الرحمن سيد
إضافة تعليق
نشرت الإدارة العامة لمرور الجيزة، العديد من الأوناش بمحيط اللجان أثناء الاستفتاء على التعديلات الدستورية بأخر أيامها، وذلك لرفع السيارات المتروكة بمحيط المراكز الانتخابية، للمشاركة في العملية الانتخابية موزعة على القطاعات الشرطية، بالإضافة إلى توزيع سدادات المرور على المراكز الانتخابية لعمل حرم آمن لكل مركز انتخابى.
 
كما تم التنسيق مع إدارة الحماية المدنية للعمل على فحص السيارات المتروكة بمحيط اللجان، تمهيدا لسحبها من الأماكن المتواجدة بها ونقلها الى مقبرة السيارات المتواجدة بطريق إسكندرية الصحراوى لزيادة الامان، لإقبال المواطنين على الانتخابات للأدلاء بأصواتهم.
 
وكثفت الإدارة من التواجد المكثف لرجال المرور للعمل على إيجاد حلول مرورية، لتسهيل وصول الناخبين إلى أماكن الاقتراع والتصويت، مع وضوع سدادات مرورية بمحيط اللجان الانتخابية سواء لجنة ومركزا انتخابيا لإيجاد حرم أمان أمام الناخبين لمسافة 15 مترا ، مع فحص السيارات المتواجدة بمحيط اللجان.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حملات مرورية مكبرة على الطرق لرصد المخالفات بالقاهرة والجيزة

حملات مرورية لرصد متعاطى المواد المخدرة أعلى الطرق السريعة

السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية فى الدرب الأحمر دون إصابات

التعديلات الدستورية

دستور 2019

دستور مصر

شارك

التعديلات الدستورية المقترحة

التعديلات الدستورية 2019

استفتاء الدستور 2019

الدستور الجديد

الدستور المصري




لا تفوتك
نجم ليفربول يرفض رد الجميل لـ محمد صلاح بمباراة كارديف وليفربول.. فيديو

نجم ليفربول يرفض رد الجميل لـ محمد صلاح بمباراة كارديف وليفربول.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة