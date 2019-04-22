video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 22 أبريل 2019 09:48 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

المرور: حرم آمن بمحيط لجان الاستفتاء ومنع توقف السيارات فى القاهرة

الإثنين، 22 أبريل 2019 08:41 ص
المرور: حرم آمن بمحيط لجان الاستفتاء ومنع توقف السيارات فى القاهرة رفع سيارات - صورة أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
إضافة تعليق
عززت الإدارة العامة لمرور القاهرة، من انتشار سيارات المرور مع انطلاق أخر أيام ماراثون الاقتراع على التعديلات الدستورية، من الدوريات الراكبة والدراجات البخارية لتجوب المحاور الهامة والميادين الرئيسية بالقاهرة، لملاحظة الحالة المرورية والإخطار الفورى عن أية ملاحظات، مع تعزيز الخدمات المرورية بمناطق الكورنيش، بدءا من شبرا حتى حلوان وكذلك مناطق وسط القاهرة ومحور المطار ومناطق الحدائق العامة للعمل على تذليل أية اختناقات مرورية، تعوق حركة المرور وسير السيارات لتسهيل وصول الناخبين إلى مراكز الاقتراع وإزالة أى معوقات مرورية.
 
وقامت إدارة المرور بتخصيص أكبر قدر ممكن من الأوناش لرفع الانتظار الخاطئ بالمحاور الهامة "والبتش باجى" ، لتسيير حركة المرور أعلى الكبارى وخاصة بمحيط المقار الانتخابية، فضلا عن تعيين الخدمات المرورية اللازمة والاستعانة بالخدمات الفنية للمرور، مع نشر 3000 سدادة مرورية بمحيط اللجان لعمل حرم آمان وسيكون هناك حملات مرورية لرفع السيارات المتروكة بجوار لجان الاقتراع، لمنع استخدامها فى أية أعمال إرهابية وسوف تستمر تلك الحملات لحين الانتهاء من عمليات التصويت، مع وضع عدد كاف من الحواجز لإيجاد حرم أمان أمام لجان التصويت.
 
كما يوجد تنسيق كامل مع هيئة النقل العام لإزالة أى أعطال، خاصة بالأتوبيسات وسيارات السرفيس لتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان، فضلا عن وجود تنسيق مع إدارة الحماية المدنية بالقاهرة فى حالة وجود أى أجسام غريبة سيتم الإبلاغ عنها، مع فحص السيارات المتروكة بمحيط اللجان بشكل دورى لتأمين كافة المقار الانتخابية ورفع أى سيارات متروكة بمحيط اللجان.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مدير الإدارة العامة للمرور يتفقد الطرق لتأمين الرحلات بأخر أيام الاستفتاء

حملات مرورية مكبرة على الطرق لرصد المخالفات بالقاهرة والجيزة

حملات مرورية لرصد متعاطى المواد المخدرة أعلى الطرق السريعة

التعديلات الدستورية

دستور 2019

دستور مصر

شارك

التعديلات الدستورية المقترحة

التعديلات الدستورية 2019

استفتاء الدستور 2019

الدستور الجديد

الدستور المصري




لا تفوتك
نجم ليفربول يرفض رد الجميل لـ محمد صلاح بمباراة كارديف وليفربول.. فيديو

نجم ليفربول يرفض رد الجميل لـ محمد صلاح بمباراة كارديف وليفربول.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة