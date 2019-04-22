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المرور: تعزيز انتشار الخدمات بمحيط الإغلاق الجزئى للطريق الدائرى منعا للتكدسات

الإثنين، 22 أبريل 2019 06:02 ص
المرور: تعزيز انتشار الخدمات بمحيط الإغلاق الجزئى للطريق الدائرى منعا للتكدسات الطريق الدائرى - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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عززت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عصام شادى مدير المرور، من انتشار الخدمات المرورية بمحيط الإغلاق الجزئى للطريق الدائرى منعًا للتجاوزات وتجاهل الإرشادات والزحام، أثناء تطوير منزل البحر الأعظم، حيث تشمل الأعمال المسافة الممتدة بين نزلة البحر الأعظم ومنطقة أثر النبى، وسط انتشار الخدمات المرورية.

وتبدأ تلك الأعمال يوميًا من الساعة 12 منتصف الليل وحتى الساعة 5 صباحًا، وتشمل الأعمال إزالة الجزيرة الواسطى فى منطقة منزل البحر الأعظم وحتى أثر النبى بالطريق الدائرى واستبدالها بحاجز خرسانى "نيو جيرسى"، على أن يتم استقطاع حارة مرورية من أصل 4 حارات لتوقف المعدات والصب الخرسانى مع تعيين الخدمات اللازمة.


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