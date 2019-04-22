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المرور تضبط 1535 مخالفة سرعات جنونية التقطها الرادار لسيارات بالطرق السريعة

الإثنين، 22 أبريل 2019 08:33 ص
المرور تضبط 1535 مخالفة سرعات جنونية التقطها الرادار لسيارات بالطرق السريعة حملة مرورية - أرشيفية
كتب ـ عبد الرحمن سيد
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يواصل رجال المرور ملاحقة السائقين الذين يسيرون بسرعات زائدة عن المعدلات المسموح بها خاصة بالقرب من مداخل ومخارج القاهرة الكبرى.
ضبطت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادى مدير المرور، 1535 مخالفة خلال 24 ساعة التقطها الرادار بالطرق السريعة.
 
وتشهد جميع الطرق كثافة فى الخدمات والحملات المرورية لرصد المخالفات بواسطة الرادار للحد من حوادث السير التى تتسبب فيها السرعات الجنونية وعدم التزام السائقين بالسرعات المقررة.
 
وأكد مصدر بـ"المرور" استمرار الحملات بشكل يومى بواسطة الرادار لرصد سائقى المركبات المخالفين للسرعات المقررة بالطرق، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاههم.

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