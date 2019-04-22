المرور: التنسيق مع إدارات الحماية المدنية لفحص السيارات المتروكة بمحيط اللجان

كتب عبد الرحمن سيد

نسقت إدارتا مرور القاهرة والجيزة مع إدارة الحماية المدنية بالمحافظتين للعمل على فحص السيارات المتروكة بمحيط اللجان، تمهيدا لسحبها من الأماكن المتواجدة بها ونقلها إلى مقبرة السيارات المتواجدة لزيادة الأمان، لإقبال المواطنين على الانتخابات للأداء بأصواتهم بأخر أيام الاستفتاء على التعديلات الدستورية الجديدة.

وتعمل الإدارتين على التواجد المكثف لرجال المرور للعمل على إيجاد حلول مرورية، خلال فترات التصويت لتسهيل وصول الناخبين إلى أماكن الاقتراع والتصويت، مع وضع سدادات مرورية بمحيط اللجان الانتخابية سواء لجنة ومركزا انتخابيا لإيجاد حرم أمان أمام الناخبين لمسافة 15 مترا، مع فحص السيارات المتواجدة بمحيط اللجان.