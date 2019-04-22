"المركزى" يقود مجموعة عمل أفريقية لدراسة تنفيذ مشروع التكامل الإقليمى لأنظمة الدفع

اختتمت أمس الأول فعاليات ورشتى العمل اللتين استضافهما البنك المركزى المصرى تحت رعاية طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى وبالتعاون مع سكرتارية مجلس محافظى جمعية البنوك المركزية الأفريقية وذلك على مدار 3 أيام حول "تطوير إطار لتكامل نظم الدفع الإقليمية" و"تطوير استراتيجية تكامل إقليمى للدفع عبر الهاتف المحمول فى أفريقيا".

وشارك فى الورشتين مدراء نظم الدفع فى البنوك المركزية الأربعين الأعضاء بجمعية البنوك المركزية الأفريقية فضلاً عن مدراء وممثلين وخبراء عن بعض نظم الدفع الإقليمية والدولية من بينها: مجموعة التنمية لأفريقيا الجنوبية SADC، ومجموعة شرق أفريقيا EAC، والبنك المركزى لدول غرب إفريقيا BCEAO والسوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقى COMESA، والمؤسسة النقدية لغرب أفريقيا WAMI، والبنك الدولي، والبنك المركزى الأوربى والجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول GSMA

ومن جانبها أكدت السيدة لبنى هلال نائب محافظ البنك المركزى المصرى أن "استضافة البنك المركزى المصرى لورشتى العمل يجسد الدور الرائد الذى يقوم به البنك المركزى المصرى لتوطيد التعاون بين الدول الأعضاء بجمعية البنوك المركزية الأفريقية والتنسيق مع المؤسسات الدولية والإقليمية لتطوير المنظومة البنكية والاقتصادية والنهوض بالبنية التحتية فى هذا المجال للوصول إلى أفضل وسائل دعم التجارة البينية بما يسهم فى النمو الاقتصادى للدول الأعضاء ".

وأضافت أن ورشتى العمل تمثلان خطوة جادة تخطوها جمعية البنوك المركزية الافريقية نحو تحقيق التطوير والتعاون والتكامل المنشود فى العلاقات الاقتصادية الأفريقية، حيث تقوم مصر بدور محورى فى أنشطة الجمعية من خلال رئاسة دورتها الحالية والتى تأتى بالتزامن مع رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، ويعكس ذلك الدور الريادى والملموس لمصر فى تعزيز تقارب شعوب وحكومات ومؤسسات الدول الأفريقية.

وأوضح المهندس أيمن حسين وكيل محافظ البنك المركزى لقطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات أنه تم خلال الورشتين مناقشة الطرق المقترحة للتكامل بين أنظمة الدفع الإقليمية المختلفة لجميع البنوك المركزية الإفريقية المشاركة، موضحاً أنه تم الخروج بمجموعة من التوصيات الهامة أبرزها "تشكيل مجموعة عمل بقيادة المركزى المصرى لدراسة تنفيذ مشروع التكامل الإقليمى لأنظمة الدفع بالقارة".

وقالت نجلاء نزهى مستشار المحافظ للشئون الافريقية والمشرف على قطاع البحوث الاقتصادية أن استضافة ورشتى العمل يأتى تنفيذاً لقرار مجلس محافظى جمعية البنوك المركزى الإفريقية خلال اجتماعه الحادى والأربعين الذى عقد بمدينة شرم الشيخ فى أغسطس 2018، لافتة إلى أنه سيتم عرض التوصيات التى انتهت إليها الورشتان للاعتماد من جانب مجلس محافظى البنوك المركزية خلال اجتماعهم السنوى القادم والمزمع عقده فى كيجالى - رواندا فى أغسطس 2019.

وأوضح المهندس إيهاب نصر وكيل محافظ مساعد لقطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات أن الموضوعات التى تضمنتها ورشتى العمل تمثل أهمية كبرى وأولوية لكافة البنوك المركزية الافريقية، مؤكداً أن قطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات بالبنك المركزى المصرى يمتلك خبرة كبيرة ومميزة ستساهم بفاعلية فى تحقيق التكامل بين نظم الدفع الإقليمية والاستفادة من الخدمات المتنوعة للدفع عبر الهاتف المحمول فى أفريقيا.

وجدير بالذكر أن طارق عامر يرأس جمعية البنوك المركزية الإفريقية للعام 2018 – 2019، وهى مؤسسة تابعة للاتحاد الافريقى تهدف الى دعم جهود تحقيق الاستقرار النقدى والمالى فى أفريقيا وتشجيع تبادل الخبرات بين البنوك المركزية بالقارة، وذلك بما يعود بالفائدة على الاقتصاد المصرى وجميع الدول الإفريقية، ويساعد على تحقيق آمال وتطلعات شعوبها بتحقيق المزيد من النمو والرخاء.