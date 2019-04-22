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المتهمون بسرقة 6 ملايين جنيه من ديسكو يستولون على جهاز تسجيل كاميرات المراقبة

الإثنين، 22 أبريل 2019 01:00 ص
المتهمون بسرقة 6 ملايين جنيه من ديسكو يستولون على جهاز تسجيل كاميرات المراقبة متهمين - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة فى حادث سرقة مجهولين مبلغ 6 ملايين جنيه من خزينة ديسكو بأحد الفنادق، استيلاءهم على جهاز التسجيل الخاص بكاميرات المراقبة "دى فى ار"، حتى لا يتم الكشف عن هويتهم من خلال فحص كاميرات المراقبة.

وبدأ رجال المباحث فى فحص المسجلين خطر، والمتهمين السابق تورطهم فى قضايا سرقة بالإكراه، لتحديد هوية مرتكبى الواقعة.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد سرقة مجهولين لمبلغ 6 ملايين جنيه من ديسكو أحد الفنادق.

فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، بإشراف اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وكشفت التحريات أن المتهمين كسروا الخزينة واستولوا على المبلغ المالى وفروا هاربين.

وانتقل العميد محمود والى مدير الأدلة الجنائية بالجيزة، ومحمد حسن خبير الأدلة الجنائية إلى محل الواقعة، لإجراء المعاينة، وجمع الأدلة تمهيدا لتقديم تقرير للنيابة العامة للتحقيق.


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