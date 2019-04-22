وأكد المصدر - في بيان صادر عن وزارة الخارجية الكويتية - تضامن الكويت مع السعودية، وتأييدها التام في كل ما تتخذه من إجراءات لصيانة أمنها واستقرارها.



وأشاد المصدر في الوقت نفسه ‏بجهود رجال الأمن السعوديين، ويقظتهم في إحباط هذه العملية الإرهابية.



وفي السياق ذاته، أعربت الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجيرات الإرهابية التي استهدفت كنائس وفنادق في عدة مدن في سريلانكا، والتي أدت إلى وقوع المئات من الضحايا والجرحى.



وشدد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية على موقف الكويت الثابت والمبدئي المناهض للعنف والإرهاب، مؤكدا تأييدها لكل الإجراءات التي تتخذها سريلانكا للحفاظ على أمنها واستقرارها.