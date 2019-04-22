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الإثنين، 22 أبريل 2019 10:20 م
خالد صلاح
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الكويت تدعو مواطنيها فى سريلانكا إلى مغادرتها فورا حرصا على سلامتهم

الإثنين، 22 أبريل 2019 09:30 م
الكويت تدعو مواطنيها فى سريلانكا إلى مغادرتها فورا حرصا على سلامتهم جانب من العنف فى سريلانكا
الكويت /أ ش أ/
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دعت سفارة الكويت لدى سريلانكا، الرعايا الكويتيين الموجودين حاليا فى سريلانكا، أو الذين يرغبون بزيارتها، إلى المغادرة فورا وتأجيل زيارتهم حتى تستقر الأوضاع هناك.

وأوضحت السفارة - فى بيان صحفي، نقلته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) مساء اليوم الاثنين - أن دعوتها تأتى فى إطار حرصها على أمن وسلامة المواطنين الكويتيين، وضمان عدم تعرضهم لأى مكروه.

وأكدت استعدادها لتقديم المساعدة لكل من يحتاجها من المواطنين الكويتيين، داعية إياهم إلى الاتصال بها على هواتف الطوارئ، فى حال الحاجة إلى المساعدة.

وكانت سلسلة من التفجيرات المتزامنة، قد استهدفت أمس عددا من الكنائس والفنادق والمرافق العامة فى العاصمة السيريلانكية كولومبو، ما أدى إلى مقتل وإصابة المئات.

 


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