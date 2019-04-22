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القضاة يساعدون كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة على التصويت فى الاستفتاء

الإثنين، 22 أبريل 2019 10:40 ص
القضاة يساعدون كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة على التصويت فى الاستفتاء المواوطنين و لجان التصويت
الشرقية - إيمان مهنى
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في لفتة إنسانية قام عدد من القضاة من رؤساء اللجان  الاستفتاء علي التعديلات الدستورية بالشرقية، بالانتقال إلى كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة لتسهيل عملية الإدلاء بأصواتهم حيث قام المستشار أحمد محمد  ربيع رئيس اللجنة  رقم 1 بقرية بني عامر مركز الزقازيق باستقبال سيدة من تجاوزت 90 من العمر حرصت علي المشاركة في الاستفتاء.
 
كما انتقل المستشار  أحمد طلبة رئيس  اللجنة 34 بمدرسة العقايلة للتعليم الأساسي في الحسينية إلى سيدة من ذوي الاحتياجات الخاصة، جاءت في توك توك بينما استقبل المستشار محمد أمام رئيس لجنة 62 بمدرسة الشهيد محمد مهدي بقرية الديدامون مرمز فاقوس، شابا من ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث حمله الجنود من قوة التأمين إلى مقر اللجنة للإدلاء بصوته.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبا.

وقد استغرق مجلس النواب أكثر من شهرين لمناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل.

 

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