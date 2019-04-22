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القضاء اليابانى يوجه تهمة جديدة لرئيس مجلس إدارة مجموعة نيسان السابق

الإثنين، 22 أبريل 2019 12:37 م
القضاء اليابانى يوجه تهمة جديدة لرئيس مجلس إدارة مجموعة نيسان السابق كارلوس غصن
طوكيو (أ ش أ)
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وجه ​القضاء​ اليابانى اليوم الاثنين، تهمة جديدة لرئيس مجلس إدارة مجموعة رينو نيسان السابق كارلوس غصن مع انقضاء مدة توقيفه تتعلق باساءة استخدام أموال الشركة .

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أنه تم القاء القبض على غصن فى 4 من أبريل الجارى إثر مزاعم استغلال الثقة بعد أن قيل إن بعض المبالغ المدفوعة للموزع قد تم توجيهها لاستخدامه الشخصى ما تسبب فى تكبد صانع السيارات لخسارة قدرها 5 ملايين دولار أمريكى حيث جاء أمر اعادة الاعتقال بعد أقل من شهر من إطلاق سراحه بكفالة بعد 108 أيام من الاحتجاز .

ومن جانبهم، قال فريق دفاع الرئيس السابق لشركة نيسان إنه سيتقدمون بطلب للإفراج عنه.

وكان قد تم توقيفه فور وصوله بطائرته الخاصة إلى طوكيو فى 19 نوفمبر 2018، وجهت إلى كارلوس غصن ثلاثة اتهامات قضائية بالتصريح غير الدقيق عن مداخيله وإساءة الأمانة مع أسباب مشددة للعقوبة بفعل محاولته تغطية خسائر مالية شخصية من أموال نيسان وأطلق سراحه بكفالة فى 6 مارس بعد أن وضع تحت الإقامة الجبرية فى طوكيو.

 


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