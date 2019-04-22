القبض على إخوانى أثناء محاولته وضع ورقة لإبطال صندوق استفتاء بلجنة فى النزهة

كتب إبراهيم أحمد

نجح رجال الأمن المكلفين بتأمين لجنة 23 بمدرسة نبيل الوقاد، فى النزهة، من القبض على "عمرو محمود محمد مرسي" 45 سنة، بدون عمل، وذلك أثناء محاولته وضع ورقة لإبطال صندوق استفتاء والاحتفاظ ببطاقة إبداء الرأي، ضمن محاولات الجماعة الإرهابية لإفشال وإفساد عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وعلى الفور حرر المستشار رئيس اللجنة مذكرة وتسليمه لعمل اللازم، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضده، وإحالته إلى جهات التحقيق.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً

والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.