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القابضة للكهرباء تقرر إلغاء غرامة تأخير المديونيات لصغار المشتركين لتخفيف الأعباء

الإثنين، 22 أبريل 2019 06:15 م
القابضة للكهرباء تقرر إلغاء غرامة تأخير المديونيات لصغار المشتركين لتخفيف الأعباء محمد شاكر وزير الكهرباء
كتبت رحمة رمضان
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أأصدرت الشركة القابضة لكهرباء مصر، برئاسة المهندس جابر دسوقى، تعليمات لجميع شركات توزيع الكهرباء بعدم احتساب غرامات تأخير على المديونية المستحقة على صغار المشتركين ( منازل ومحلات تجارية ) تشجيعا لهم على السداد ومراعاة للبعد الاجتماعى، وذلك  بناءً على توجيهات الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لتخفيف الأعباء على المواطنين.
 
وأوضح الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هذا القرار يشمل إلغاء الفوائد التى كانت تطبق بنسبة 17.5% على من يرغب فى تقسيط المديونية من استهلاك الكهرباء التى تراكمت على المشترك.
 
وأضاف حمزة، أن الشركة القابضة لكهرباء مصر قررت إلغاء هذه الغرامة بالنسبة لصغار المشتركين من القطاع المنزلى والتجارى، لافتا إلى أن كبار المشتركين لن ينطبق عليهم هذا القرار نظرا لأنه يتم سداد مديونياتهم بطرق مختلفة.
 
وتابع حمزة، أن الهدف من قرار إلغاء غرامة تقسيط المديونية على صغار المشتركين هو تخفيف الأعباء المالية على المواطنين وتشجيعهم على سداد مديونياتهم.
 
 
 
 
 

 


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الطاقة المتجددة

الشركة القابضة لكهرباء مصر

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