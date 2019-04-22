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الفنان طارق الشيخ يدلى بصوته على التعديلات الدستورية بلجنته فى الشرابية

الإثنين، 22 أبريل 2019 12:07 م
الفنان طارق الشيخ يدلى بصوته على التعديلات الدستورية بلجنته فى الشرابية الفنان طارق الشيخ يدلى بصوته على التعديلات الدستورية
كتب لؤى على
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أدلى الفنان طارق الشيخ بصوته فى اليوم الثالث للاستفتاء على التعديلات الدستورية، فى لجنته بمدرسة النهضة بالشرابية، فى ظل استمرار توافد المواطنين للإدلاء بأصواتهم فى اليوم الأخير من الاستفتاء. 
 
جدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.
 
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية.
 
 
الفنان طارق الشيخ يدلى بصوته على التعديلات الدستورية (1)
الفنان طارق الشيخ يدلى بصوته على التعديلات الدستورية 

الفنان طارق الشيخ يدلى بصوته على التعديلات الدستورية (2)
الفنان طارق الشيخ يدلى بصوته على التعديلات الدستورية 
 
 
 

 


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