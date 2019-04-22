العثور على جثة متفحمة مجهولة الهوية بقرية كوم جابر بمحافظة قنا

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، مساء اليوم الإثنين، على جثة متفحمة مجهولة الهوية ودون أي معالم واضحة لها بقرية كوم جابر، التابعة لمركز ومدينة ابوتشت شمالي محافظة قنا.

وكان اللواء مجدي القاضي، مساعد وزير الداخلية لأمن قنا، قد تلقى إخطارا من اللواء محمود حسن، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، يفيد العثور على جثة متفحمة داخل كمية من القمامة دون أي ملامح بقرية كوم جابر التابعة لمركز أبوتشت .حرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات التي كلفت وحدة المباحث الجنائية بتكثيف التحريات حول الواقعة.