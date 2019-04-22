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الشرطة تعيد طفل لأسرته بعدما ضل الطريق في السكة الحديد

الإثنين، 22 أبريل 2019 10:27 ص
الشرطة تعيد طفل لأسرته بعدما ضل الطريق في السكة الحديد الشرطة تعيد طفل لاسرته
كتب محمود عبد الراضي
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نجحت الخدمات الأمنية بمحطة سكك حديد طنطا في إعادة طفل لأسرته بعد أن ضل الطريق أثناء إستقلاله القطار برفقة والده.

وتمكنت الخدمات الأمنية بمحطة سكك حديد طنطا من إعادة طفل يبلغ من العمر 9 سنوات ضل الطريق لأسرته .. حيث عثر على الطفل على رصيف المحطة "دون أهليته" ، وبمناقشته تم التعرف على إسمه ومحل إقامته.

على الفور تم تقديم الرعاية اللازمة له ، وتم التواصل مع والده الذى حضر وقرر بأن نجله ضل الطريق حال إستقلالهما إحدى القطارات ، وقام بإستلام الطفل بعد أخذ التعهد اللازم عليه برعايته ، وتقدم بالشكر لرجال الشرطة على رعايتهم لنجله ، والجهد المبذول لإعادته.

 

 
 
 

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