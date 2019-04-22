الشرطة السريلانكية تعطل قنبلة بالقرب من مطار كولومبو بعد سلسلة تفجيرات

قالت الشرطة الجوية السريلانكية، إنه تم اكتشاف قنبلة بالقرب من مطار كولومبو الرئيسى وتم تعطيلها بنجاح، حسبما ذكرت شبكة سبوتنيك الروسية.

وقال مصدر في الشرطة لوكالة "فرانس برس"، إنه تم العثور على قنبلة أنبوبية "محلية الصنع" في ساعة متأخرة من يوم أمس الأحد، على طريق يؤدي إلى المعبر الرئيسي في المطار الذي لا يزال مفتوحا، وسط إجراءات أمنية مشددة بعد هجمات قاتلة على الكنائس والفنادق.

يذكرأن، ارتفع عدد ضحايا تفجيرات استهدفت كنائس وفنادق بسريلانكا إلى مقُتل 290 شخصا وإصابه ما لا يقل عن500 آخرين خلال عيد القيامة أمس الأحد فى أول هجوم كبير تشهده الجزيرة الواقعة فى المحيط الهندى منذ انتهاء الحرب الأهلية قبل عشرة أعوام.

وقال مصدر حكومى إن الرئيس مايثريبالا سيريسينا الذي كان في الخارج عندما وقعت الهجمات دعا إلى اجتماع لمجلس الأمن الوطني في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين ،وأضاف المصدر أن رئيس الوزراء رانيل ويكرمسينج سيحضر الاجتماع.