الشرطة البريطانية تعلن اعتقال 1065 شخصا خلال احتجاجات التغيير المناخى

لندن(أ ش أ)

أعلنت شرطة العاصمة البريطانية اعتقال ألف و65 شخصا منذ يوم الاثنين الماضى، على صلة باحتجاجات تغيير المناخ فى لندن والتى تقودها مجموعة (إيكستينكشن ريبيليون).

ذكرت ذلك النبأ العاجل قناة (سكاى نيوز) البريطانية فى نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم الاثنين، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

يذكر أن مجموعة المناخ البريطانية (تمرد الانقراض) أو(إيكستينكشن ريبيليون) تقود احتجاجات فى لندن منذ يوم الاثنين الماضي، لمطالبة الحكومة البريطانية إعلان عزمها تقليل انبعاثات ثانى أكسيد الكربون إلى الصفر بحلول العام 2025، وحماية التنوع البيئى من الانقراض.

وكان متظاهرون قد قاموا بإغلاق جسر (واترلو) الذى يعتبر أحد الممرات الرئيسية لعبور نهر التايمز بلندن، وسط تواجد أمنى مكثف للشرطة.. فيما تمركزت مظاهرات أخرى فى مناطق (ماربل آرتش)، وشارع (أوكسفورد) بالإضافة لسيرك بيكاديللي، وجميعها مناطق حيوية بالعاصمة البريطانية.