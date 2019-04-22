الشرطة الأمريكية تعتقل امرأة هددت بتفجير كنيسة خلال قداس عيد الفصح

واشنطن(أ ش أ)

أعلنت الشرطة الأمريكية اليوم الاثنين، أن المصلين فى كنيسة بمدينة سان دييجو بولاية كاليفورنيا تمكنوا من اعتقال امرأة كانت تحمل مسدسا وهددت بتفجير الكنيسة خلال قداس عيد الفصح.

وأكدت الشرطة - فى بيان لها حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية - أنها وصلت إلى الكنيسة بعد دقيقتين من تلقيها اتصالا بشأن ما حدث واعتقلت المرأة، مشيرة إلى أن هذه السيدة دخلت قاعة مسرح مدرسة تستأجرها كنيسة "تسيدكينو"، ولوحت بمسدسها وهددت بتفجير الكنيسة .

يأتى هذا الحادث فى ظل التشديدات الأمنية على الكنائس خاصة فى أعقاب تفجيرات سريلانكا التى أودت بنحو 290 قتيلا وأوقعت قرابة 500 جريح .