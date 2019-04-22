video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 22 أبريل 2019 09:58 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الشرطة الأمريكية تعتقل امرأة هددت بتفجير كنيسة خلال قداس عيد الفصح

الإثنين، 22 أبريل 2019 08:39 ص
الشرطة الأمريكية تعتقل امرأة هددت بتفجير كنيسة خلال قداس عيد الفصح الشرطة الأمريكية ـ صورة أرشيفية
واشنطن(أ ش أ)
إضافة تعليق

أعلنت الشرطة الأمريكية اليوم الاثنين، أن المصلين فى كنيسة بمدينة سان دييجو بولاية كاليفورنيا تمكنوا من اعتقال امرأة كانت تحمل مسدسا وهددت بتفجير الكنيسة خلال قداس عيد الفصح.

وأكدت الشرطة - فى بيان لها حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية - أنها وصلت إلى الكنيسة بعد دقيقتين من تلقيها اتصالا بشأن ما حدث واعتقلت المرأة، مشيرة إلى أن هذه السيدة دخلت قاعة مسرح مدرسة تستأجرها كنيسة "تسيدكينو"، ولوحت بمسدسها وهددت بتفجير الكنيسة .

يأتى هذا الحادث فى ظل التشديدات الأمنية على الكنائس خاصة فى أعقاب تفجيرات سريلانكا التى أودت بنحو 290 قتيلا وأوقعت قرابة 500 جريح .

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الشرطة الأمريكية تستخدم جوجل للقبض على المشتبه بهم فى الجرائم

الشرطه الامريكيه

قداس عيد الفصح

كاليفورنيا

امراه تهدد بتفجير كنيسه

تهديد بتفجير كنيسه بامريكا




لا تفوتك
نجم ليفربول يرفض رد الجميل لـ محمد صلاح بمباراة كارديف وليفربول.. فيديو

نجم ليفربول يرفض رد الجميل لـ محمد صلاح بمباراة كارديف وليفربول.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة