video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 22 أبريل 2019 06:59 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

السيسي يرحب بمبادرة رئيس البرلمان القبرصى بتدريس اللغة العربية فى قبرص

الإثنين، 22 أبريل 2019 05:52 م
السيسي يرحب بمبادرة رئيس البرلمان القبرصى بتدريس اللغة العربية فى قبرص جانب من اللقاء
كتب محمد الجالى
إضافة تعليق

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، عمق العلاقات التاريخية التى تجمع مصر وقبرص والشعبين الصديقين، وحرص مصر على تعزيزها فى مختلف المجالات.

 

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسى، اليوم، ديميترس سيلوريس رئيس مجلس النواب القبرصى، والوفد المرافق له، وذلك بحضور الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، والسفير القبرصى بالقاهرة.

 

وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس رحب برئيس مجلس النواب القبرصى، وطلب نقل تحياته وتقديره إلى رئيس قبرص "نيكوس أنستسيادس"، مثمنًا التشاور والتنسيق المستمر مع الرئيس القبرصى لبحث سبل مواصلة التعاون الثنائى بين البلدين وكذلك التعاون الثلاثى فى إطار الآلية التى تجمع مصر وقبرص واليونان، لما تمثله تلك الآلية من نموذج يحتذى به للتعاون البناء فى منطقة شرق المتوسط.

 

من جانبه، نقل رئيس مجلس النواب القبرصى تحيات وتقدير الرئيس "أنستسيادس" للرئيس، معربًا عن سعادته بزيارة مصر تلبيةً للدعوة الموجهة إليه من رئيس مجلس النواب المصرى، ومشيدًا بما تشهده العلاقات المتميزة بين البلدين من تطور فى الفترة الأخيرة، ومؤكدًا حرص قبرص على دعم تلك العلاقات.

 

وأضاف المتحدث الرسمى أن اللقاء شهد استعراضًا لأوجه التعاون الثنائى، حيث أعرب الرئيس عن ترحيبه بالتعاون والتواصل المستمر بين البلدين على مختلف المستويات، وهو الأمر الذى انعكس فى حجم الزيارات المتبادلة، وكذلك على المستوى البرلمانى، والذى تجسد مؤخرًا فى زيارة رئيس مجلس النواب المصرى إلى قبرص على رأس وفد كبير تلبية لدعوة نظيره القبرصى فى سبتمبر 2018، كما أعرب عن التطلع لمواصلة التعاون الإيجابى القائم فى إطار آلية التعاون الثلاثى، والبناء على نتائج القمم الثلاثية الست التى عقدت حتى الآن، خاصة فى مجالات السياحة والاستثمار والطاقة والربط الكهربائي.

 

وتم استعراض نتائج الاجتماع الثلاثى الأول لرؤساء برلمانات مصر واليونان وقبرص والذى عقد فى قبرص فى فبراير 2019، بهدف تطوير وتعميق العلاقات بين الدول الثلاث فى إطارها البرلمانى والشعبى، بما يمهد لتكامل محاور التعاون سواء فى بعدها البرلمانى أو الثقافى والتاريخى المتمثل فى مبادرة إحياء الجذور مع آليات ومشاريع التعاون القائمة على الصعيدين السياسى والاقتصادى، الأمر الذى يؤكد ويرسخ طبيعة الشراكة التى تجمع بين الدول الثلاث.

 

ورحب الرئيس بمبادرة رئيس البرلمان القبرصى بتدريس اللغة العربية فى قبرص، مشيرًا إلى اهتمام مصر بتقديم كافة أشكال المساعدة لتفعيل هذه المبادرة، والتى ستساهم دون شك فى تعميق العلاقات الوطيدة التى تربط قبرص والدول العربية.

 

وتم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر والرؤى بشأن تطورات بعض من القضايا السياسية بالمنطقة، حيث أكد السيد الرئيس أهمية الدور الذى تقوم به قبرص داخل الاتحاد الأوروبى وكذلك اليونان لنقل حقيقة الأوضاع السياسية فى منطقة الشرق الأوسط، وهو الدور المدعوم بالدراية والمعرفة العميقة بطبيعة المنطقة وثقافتها من قبل كلتا الدولتين، الأمر الذى يلقى كل التقدير من جانبنا.

جانب من اللقاء (1)
 
جانب من اللقاء (2)
 
جانب من اللقاء (3)
 
جانب من اللقاء (4)
جانب من اللقاء (4)

 

جانب من اللقاء (5)
جانب من اللقاء (5)

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

السيسي يلتقى وفد اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان.. ويؤكد: مصر تسعى للارتقاء بحقوق الإنسان وتخوض حربًا شرسة ضد الإرهاب.. و"مايجا" تشدد على أهمية الدور المصرى المحورى على صعيد العمل الأفريقى

السيسى: الارتقاء بحقوق الإنسان أهم الأولويات الوطنية استناداً لرؤية مصر 2030

السيسي

قبرص

اليونان

الشرق الأوسط




لا تفوتك
فيديو وصور.. "عم أحمد" يتحدى ظروفه الصحية ويصر على المشاركة فى الاستفتاء

فيديو وصور.. "عم أحمد" يتحدى ظروفه الصحية ويصر على المشاركة فى الاستفتاء

خلى بالك.. هذه القطارات ستتأخر اليوم بسبب أعمال الإصلاح بالسكة الحديد

خلى بالك.. هذه القطارات ستتأخر اليوم بسبب أعمال الإصلاح بالسكة الحديد

كيف أدار أردوغان العلاقة مع إسرائيل لاسترضاء واشنطن؟.. العلاقات التركية الإسرائيلية مرهونة بتوجهات ساكنى البيت الأبيض.. والرئيس التركى يحاول استقطاب ترامب عبر التودد لليهود لمواجهة عقوبات الكونجرس المحتملة

كيف أدار أردوغان العلاقة مع إسرائيل لاسترضاء واشنطن؟.. العلاقات التركية الإسرائيلية مرهونة بتوجهات ساكنى البيت الأبيض.. والرئيس التركى يحاول استقطاب ترامب عبر التودد لليهود لمواجهة عقوبات الكونجرس المحتملة

"السياحة الخضراء".. بوصلة جديدة تتحكم فى حركة السائحين.. مواقع الحجز العالمية ترشد الباحثين عنها.. ومصر تحاول مواكبة السياحة المستدامة.. 20 ألف غرفة فندقية حاصلة على النجمة الخضراء.. وأصبحت تستهوى المستثمرين

"السياحة الخضراء".. بوصلة جديدة تتحكم فى حركة السائحين.. مواقع الحجز العالمية ترشد الباحثين عنها.. ومصر تحاول مواكبة السياحة المستدامة.. 20 ألف غرفة فندقية حاصلة على النجمة الخضراء.. وأصبحت تستهوى المستثمرين

زي النهاردة.. محمد صلاح يحصد جائزة أفضل لاعب فى الدورى الإنجليزى

زي النهاردة.. محمد صلاح يحصد جائزة أفضل لاعب فى الدورى الإنجليزى

النقشة "تايجر" والاستخدامات كثيرة تعرفى عليها فى الصيف

النقشة "تايجر" والاستخدامات كثيرة تعرفى عليها فى الصيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة