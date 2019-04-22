video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 22 أبريل 2019 05:27 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

السيسى: الارتقاء بحقوق الإنسان أهم الأولويات الوطنية استناداً لرؤية مصر 2030

الإثنين، 22 أبريل 2019 05:15 م
السيسى: الارتقاء بحقوق الإنسان أهم الأولويات الوطنية استناداً لرؤية مصر 2030 الرئيس السيسى يستقبل اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان
كتب محمد الجالى
إضافة تعليق

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعد ظهر اليوم، اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب برئاسة سوياتا مايجا.

 

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس دعا مفوضى اللجنة للتعرف عن كثب على واقع الأوضاع فى مصر، مشدداً على أن الارتقاء بحقوق الإنسان يمثل إحدى أهم الأولويات الوطنية استناداً إلى رؤية مصر 2030.

 

واستعرض الرئيس فى هذا الإطار التطورات والجهود الضخمة التي قامت بها الدولة على مدار الأعوام الأخيرة لتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية والخدمية، خاصة في مجال القضاء على العشوائيات وتوفير السكن اللائق لحوالي مليون مواطن، من قاطني الأماكن غير الآمنة، في مجمعات إسكانية حديثة كاملة التجهيز والمرافق، فضلاً عن الإسكان الاجتماعي للشباب، بالإضافة إلى حملات القضاء على فيروس "سي" وإنهاء قوائم انتظار المرضي، وكذلك الجهود في قطاع التعليم الذي يشهد تغييراً وتحديثاً شاملاً غير مسبوق، بالإضافة إلى برامج الحماية الاجتماعية ودعم وتمكين المرأة والشباب والاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة.

 

وأشار الرئيس إلى ما حققته الدولة فى مجال نشر ثقافة المواطنة والتسامح الديني وترسيخ مفهوم قبول الآخر، وكذلك الخدمات التى تقدمها الدولة لملايين المغتربين من عدة جنسيات، والذين نزحوا إلى مصر بسبب ظروف أوطانهم السياسية والأمنية، ليعيشوا ضيوفاً أعزاء جنباً إلى جنب مع أشقائهم المصريين، يمارسوا كافة الحقوق والأنشطة المختلفة بحرية تامة، موضحاً أن كل تلك الجهود إنما تأتى فى الإطار العام المتعارف عليه لحقوق الإنسان وفق مواثيق الأمم المتحدة ذات الصلة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

السيسي يستضيف غدا اجتماعين على مستوى القمة بشأن السودان وليبيا.. الرئاسة: مناقشة تطورات الأوضاع فى الخرطوم وتعزيز العمل المشترك.. وسبل احتواء الأزمة الحالية وإحياء العملية السياسية بليبيا والقضاء على الإرهاب

حوار مفتوح بين السيسي ووزراء الشباب والرياضة العرب.. الرئيس يؤكد أهمية صياغة خطة عمل طموحة لتفعيل الاستراتيجية العربية لاستثمار طاقات الشباب ومكافحة التطرف.. والوزراء يشيدون بتبنى مصر مبادرات تفاعلية مع الشباب

السيسى

افريقيا

حقوق الإنسان

اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان

الرئيس السيسي




لا تفوتك
فيديو وصور.. "عم أحمد" يتحدى ظروفه الصحية ويصر على المشاركة فى الاستفتاء

فيديو وصور.. "عم أحمد" يتحدى ظروفه الصحية ويصر على المشاركة فى الاستفتاء

خلى بالك.. هذه القطارات ستتأخر اليوم بسبب أعمال الإصلاح بالسكة الحديد

خلى بالك.. هذه القطارات ستتأخر اليوم بسبب أعمال الإصلاح بالسكة الحديد

كيف أدار أردوغان العلاقة مع إسرائيل لاسترضاء واشنطن؟.. العلاقات التركية الإسرائيلية مرهونة بتوجهات ساكنى البيت الأبيض.. والرئيس التركى يحاول استقطاب ترامب عبر التودد لليهود لمواجهة عقوبات الكونجرس المحتملة

كيف أدار أردوغان العلاقة مع إسرائيل لاسترضاء واشنطن؟.. العلاقات التركية الإسرائيلية مرهونة بتوجهات ساكنى البيت الأبيض.. والرئيس التركى يحاول استقطاب ترامب عبر التودد لليهود لمواجهة عقوبات الكونجرس المحتملة

"السياحة الخضراء".. بوصلة جديدة تتحكم فى حركة السائحين.. مواقع الحجز العالمية ترشد الباحثين عنها.. ومصر تحاول مواكبة السياحة المستدامة.. 20 ألف غرفة فندقية حاصلة على النجمة الخضراء.. وأصبحت تستهوى المستثمرين

"السياحة الخضراء".. بوصلة جديدة تتحكم فى حركة السائحين.. مواقع الحجز العالمية ترشد الباحثين عنها.. ومصر تحاول مواكبة السياحة المستدامة.. 20 ألف غرفة فندقية حاصلة على النجمة الخضراء.. وأصبحت تستهوى المستثمرين

زي النهاردة.. محمد صلاح يحصد جائزة أفضل لاعب فى الدورى الإنجليزى

زي النهاردة.. محمد صلاح يحصد جائزة أفضل لاعب فى الدورى الإنجليزى

النقشة "تايجر" والاستخدامات كثيرة تعرفى عليها فى الصيف

النقشة "تايجر" والاستخدامات كثيرة تعرفى عليها فى الصيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة