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الإثنين، 22 أبريل 2019 01:10 ص
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الزراعة: حملة قومية لمكافحة سوسة النخيل لزيادة إنتاج التمور

الإثنين، 22 أبريل 2019 01:00 ص
الزراعة: حملة قومية لمكافحة سوسة النخيل لزيادة إنتاج التمور سوسة النخيل الحمراء - أرشيفية
كتب عز النوبى
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واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، حملتها القومية لمكافحة سوسة النخيل الحمراء لزيادة إنتاج التمور، التى أعلن عنها الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والتى بدأت أعمالها بداية شهر إبريل الجارى من الواحات البحرية بتنفيذ 42 دورة تدريبية للمزارعين والمهندسين الزراعيين فى الحقل، و يتم تدريبهم على أعمال المكافحة بطريقة صحيحة كذلك العمليات الوقائية والبستانية.
 
 وقال تقرير لوزارة الزراعة، إن هذه الدورات تجرى فى كل قرى الواحات وكما يتم عمل عدد من الحقول الإرشادية يجرى بها العمليات الوقائية وعمليات المكافحة والعمليات البستانية، يتم تقدير متبقيات المبيدات في الثمار في الحقول الإرشادية بعد تطبيق برامج المكافحة للتأكد من أن متبقيات المبيدات أقل من الحدود المسموح بها حفاظاً على صحة المواطن المصري ومستوى التصدير للخارج.
 
وتواصل وزارة الزراعة توزيع نشرات ارشادية عن سوسة النخيل خلال التدريب، كذلك يتم الإعداد لعمل دورة تدريبية لشباب الخريجين عن مكافحة متكاملة للافات والعمليات البستانية للنخيل، بالإضافة إلى منح المتدربين شهادات تؤهلهم للعمل في مزارع النخيل، ويشارك في تنفيذ الحملة عدد من المعاهد والمعامل البحثية المعنية بالنخيل والارشاد وقطاع الارشاد والإدارة المركزية للمكافحة ولجنة مبيدات الآفات.
 
 

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