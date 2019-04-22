video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 22 أبريل 2019 02:38 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الرئاسة الجزائرية: الانتخابات الرئاسية ستجرى فى موعدها المقرر دستوريا

الإثنين، 22 أبريل 2019 02:26 م
الرئاسة الجزائرية: الانتخابات الرئاسية ستجرى فى موعدها المقرر دستوريا الرئيس الجزائرى المؤقت عبد القادر بن صالح
الجزائر(أ ش أ)
إضافة تعليق

قال الأمين العام للرئاسة الجزائرية حبة العبقى إن الانتخابات الرئاسية المقررة فى 4 يوليو المقبل ستجرى فى موعدها الدستورى المقرر.

وأضاف العقبى -فى تصريحات للصحفيين اليوم الاثنين، على هامش اللقاء التشاورى الذى نظمته الرئاسة الجزائرية بقصر الأمم للمؤتمرات بالجزائر العاصمة- إن "المشاورات التى بدأها الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح مع الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية ستتواصل حتى الانتخابات الرئاسية التى ستجرى فى موعدها المفروض دستوريًا المحدد يوم 4 يوليو القادم".

وتابع قائلًا "الانتخابات الرئاسية القادمة المقرر إجراؤها فى 4 يوليو القادم مثلما أعلن عنه رئيس الدولة عبد القادر بن صالح هو أمر مفروض دستوريًا".

وأكد تواصل مشاورات الرئيس بن صالح مع الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية لكونها ترتبط بمستقبل البلاد وبتنظيم انتخابات حرة ونزيهة، مضيفا أن هذه المشاورات ترمى إلى إرساء الديمقراطية وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة والتأسيس لنظام سياسى جديد.

وقال إن "رئاسة الجمهورية وجهت الدعوة للجميع من أجل التشاور حول موضوع مهم وللمعارضة منطقها الخاص"، فى إشارة لمقاطعة عدد من أحزاب المعارضة وحزبين من الأغلبية البرلمانية لأعمال اللقاء.

وأعلنت أغلب الأحزاب السياسية رفضها المشاركة فى هذا الموعد ومنها أحزاب الحرية والعدالة والعمال وحركة مجتمع السلم وجبهة العدالة والتنمية والجبهة الوطنية الجزائرية وطلائع الحريات والحزب الوطنى للتضامن والتنمية، بالإضافة إلى حزبين من الأغلبية البرلمانية وهما تجمع أمل الجزائر "تاج" والحركة الوطنية الشعبية.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الحكومة الجزائرية: المرحلة الحالية تتطلب خطابا إعلاميا مسؤولا ومحترفا

الجزائر

الرئاسه الجزائريه

انتخابات الرئاسه الجزائريه

انتخابات الرئاسه فى الجزائر




لا تفوتك
فيديو وصور.. "عم أحمد" يتحدى ظروفه الصحية ويصر على المشاركة فى الاستفتاء

فيديو وصور.. "عم أحمد" يتحدى ظروفه الصحية ويصر على المشاركة فى الاستفتاء

خلى بالك.. هذه القطارات ستتأخر اليوم بسبب أعمال الإصلاح بالسكة الحديد

خلى بالك.. هذه القطارات ستتأخر اليوم بسبب أعمال الإصلاح بالسكة الحديد

كيف أدار أردوغان العلاقة مع إسرائيل لاسترضاء واشنطن؟.. العلاقات التركية الإسرائيلية مرهونة بتوجهات ساكنى البيت الأبيض.. والرئيس التركى يحاول استقطاب ترامب عبر التودد لليهود لمواجهة عقوبات الكونجرس المحتملة

كيف أدار أردوغان العلاقة مع إسرائيل لاسترضاء واشنطن؟.. العلاقات التركية الإسرائيلية مرهونة بتوجهات ساكنى البيت الأبيض.. والرئيس التركى يحاول استقطاب ترامب عبر التودد لليهود لمواجهة عقوبات الكونجرس المحتملة

"السياحة الخضراء".. بوصلة جديدة تتحكم فى حركة السائحين.. مواقع الحجز العالمية ترشد الباحثين عنها.. ومصر تحاول مواكبة السياحة المستدامة.. 20 ألف غرفة فندقية حاصلة على النجمة الخضراء.. وأصبحت تستهوى المستثمرين

"السياحة الخضراء".. بوصلة جديدة تتحكم فى حركة السائحين.. مواقع الحجز العالمية ترشد الباحثين عنها.. ومصر تحاول مواكبة السياحة المستدامة.. 20 ألف غرفة فندقية حاصلة على النجمة الخضراء.. وأصبحت تستهوى المستثمرين

زي النهاردة.. محمد صلاح يحصد جائزة أفضل لاعب فى الدورى الإنجليزى

زي النهاردة.. محمد صلاح يحصد جائزة أفضل لاعب فى الدورى الإنجليزى

النقشة "تايجر" والاستخدامات كثيرة تعرفى عليها فى الصيف

النقشة "تايجر" والاستخدامات كثيرة تعرفى عليها فى الصيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة