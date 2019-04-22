الدفاع الروسية: تبادل للأسرى بين السلطات السورية والمعارضة المسلحة فى حلب

موسكو /أ ش أ/

ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن السلطات السورية نفذت عملية جديدة لتبادل الأسرى مع مجموعات المعارضة المسلحة بريف حلب شملت 9 أسرى من كل طرف.

وقال مركز حميميم لمصالحة الأطراف المتناحرة فى سوريا، التابع للوزارة - فى بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - إنه "تم فى منطقة مدينة "تادف" بمحافظة حلب مقايضة 9 مواطنين سوريين محتجزين لدى تشكيلات المعارضة المسلحة بـ9 عناصر من الجماعات المسلحة"، مشيرا إلى أن عملية التبادل نفذت بمشاركة ممثلين عن وزارات الدفاع الروسية والتركية والإيرانية فى إطار أنشطة فريق العمل المعنى الذى تم تشكيله نتيجة الاجتماع الدولى حول سوريا فى أستانا يوم 22 ديسمبر 2017.

وسبق وأن نفذت عبر فريق العمل عمليتان للتبادل بين الطرفين؛ الأولى فى 24 نوفمبر 2018، والثانية فى 12 فبراير من العام الجاري.